Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром экономического развития России, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максимом Орешкиным.

Приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Максим Станиславович, уважаемые гости!

Добро пожаловать в Азербайджан! Рад вас снова видеть. Год подходит к концу. Уже можно сказать, что он был очень успешным для развития наших двусторонних отношений по всем направлениям. Состоялись очень важные встречи на высшем уровне, между президентами две встречи. Не считая тех, которые прошли на полях международных мероприятий. На этих встречах с вашим участием были подтверждены те основные принципы нашего взаимодействия по всем направлениям, в том числе и развития торгово-экономических связей. Президентами было дано поручение работать активно по имплементации «дорожных карт». Рад, что этот процесс идет очень успешно.

Также в рамках визита Мехрибан Алиевой в Москву было также согласовано расширение списка «дорожных карт», которые бы охватывали новые сферы. Это очень важно с учетом того, что реализация «дорожных карт» уже приносит хорошие результаты. Поэтому добавление новых направлений в этот список, конечно же, это логическое продолжение нашего сотрудничества.

Мы завершаем год с хорошими результатами по увеличению товарооборота. Это отрадно, потому что товарооборот растет из года в год и как бы труднее уже наращивать существующий потенциал, поскольку база растет. Тем не менее мы видим результаты активного взаимодействия, которые выражаются и в росте товарооборота, также и в росте инвестиций. Этот вопрос также был обсужден недавно в рамках визита Мехрибан Алиевой и было подчеркнуто, что многомиллиардные инвестиции из России и в Азербайджан, из Азербайджана в Россию – это показатель, в первую очередь, нашего доверия друг другу, а также благоприятной инвестиционной среды, которая и в России, и в Азербайджане улучшается. Это мы видим и в рейтингах Всемирного банка Doing Business и Давосского форума по конкурентоспособности. И Азербайджан, и Россия улучшают свои позиции в этих рейтингах. Это объективная реальность. Это говорит о том, что реформы, осуществляемые в наших странах дают конкретные результаты.

Но и я знаю, что сегодня также будет открытие очень важного инвестиционного проекта в Азербайджане – фармацевтического предприятия, что очень отрадно с учетом того, что рынок Азербайджана в этом направлении растет, население растет, потребление тоже. И конечно же, мы заинтересованы в насыщении рынка собственным производством. В данном случае производство российской компании в Азербайджане – это хороший показатель наших отношений, так же как и в других направлениях, и в машиностроении, и в энергетике, и в транспорте. Практически завершено строительство моста через реку Самур, что тоже является результатом того, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, выполняются. Думаю, что это одно из главных достижений наших отношений. Мы конкретно ставим вопросы и конкретно их решаем и видим хорошие результаты.

Конечно, не могу не отметить с удовлетворением восстановление в первозданном виде павильона «Азербайджан» на ВДНХ. Я по телевизору смотрел открытие этого павильона и потом много было репортажей по нашим каналам. Это конечно же, очень знаковое событие, имеющее очень большое значение для наших отношений и это дань уважения нашей общей истории. Также думаю, что этот центр будет очень активно продвигать азербайджанские товары на российские рынки.

Иными словами, по всем направлениям нашего сотрудничества мы видим положительные результаты. Уже можно подводить итоги. Уверен, что следующий год также будет очень успешным. Потому что есть очень серьезное намерение укреплять наши отношения. Также сегодня пройдет заседание межправкомиссии. Уверен, что также будет обсужден широкий спектр вопросов с конкретными поручениями для реализации. Так что уверен, что визит будет очень плодотворным и желаю вам приятного пребывания в Баку.

Министр экономического развития Российской Федерации, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максим Орешкин передал главе государства приветствия Президента России Владимира Путина. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сказал:

-Спасибо большое, уважаемый Ильхам Гейдарович. Спасибо за такую позитивную оценку той работы, которая ведется. Действительно, если посмотреть на текущие цифры и сравнить товарооборот и динамику в обратном направлении, у нас, например, с ЕврАзЭС в этом году отрицательная динамика, товарооборот несколько сокращается. Поэтому, действительно, с Азербайджаном рост около 30 процентов. На самом деле, один из самых сильных показателей вообще с какой бы то ни было страной. Действительно, база может быть была не такой высокой и первые действия, которые мы в рамках межправкомиссии, с моими коллегами совершали и убирали барьеры, открывали рынки, это все позволило очень серьезно подняться и показать такие неплохие результаты.

Но надо двигаться дальше, надо делать так, чтобы это не был разовый результат, а постоянная история. Поэтому здесь, конечно, сейчас будем работать над углублением сотрудничества. Потому что это уже не просто барьеры, это вопросы совместных проектов и цепочка добавленной стоимости. Сегодня будем подписывать программу по сельскому хозяйству, которая не только о сельском хозяйстве, а обо всем, что вокруг сельского хозяйства. Поэтому такие комплексные истории или например история с транзитом, несколько транзитных путей, которые проходят, которые развивают вместе Россия и Азербайджан. Тоже везде надо делать следующие шаги для того, чтобы транзитный поток увеличивался. Мы видим здесь рост еще больше, еще более серьезный. Здесь позитивные цифры. Поэтому над всем этим будем работать.

Вы, действительно, упомянули совместное производство. Открываем сегодня, как Вы правильно сказали, фармацевтический завод. В прошлый раз мы закладывали автомобильный завод. Сегодня планируем заложить сервисный завод для вертолетов. Каждый раз это какой-то новый проект, какое-то новое движение вперед. Здесь, конечно, мы видим активную работу деловых советов и российско-азербайджанского и азербайджано-российского. Потому что количество проектов растет, и мы со своей стороны делаем все, чтобы их поддерживать. Также действительно, очень важное направление – это инновационное направление, шестая «дорожная карта», которую Вы упомянули. Сегодня, если Вы посмотрите нашу делегацию, вместе со мной сегодня приехало три заместителя министра. Потому что это говорит о том, какое количество проектов реализуется, какое количество проектов надо сопровождать.

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