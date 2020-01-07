БАКУ /Trend/ - Интерпол задержал в Европе еще одного азербайджанского эмигранта - Дашгына Агаларлы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на соцсети.

Он был задержан в Гданьском аэропорту (Польша) на основании запроса азербайджанской полиции. Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.

Отметим, что Агаларлы был одним из создателей оппозиционного Национального совета демократических сил. Он был объявлен в розыск по обвинению в уклонении от налогов.

Как сообщал ранее Trend со ссылкой на немецкие СМИ, полиция г. Росток (Германия) задержала за нарушение закона о пребывании в стране 19 иностранцев, в том числе азербайджанцев.

Так, в результате рейда, проведенного на железнодорожном вокзале Ростока, было установлено наличие просроченных паспортов у девяти иностранцев, у четверых паспортов не было, у пятерых иностранцев был превышен срок максимального пребывания в Шенгенской зоне, а один из них предъявил сотруднику полиции "документ", не содержавших личных данных.

По информации СМИ, кроме мигрантов из Азербайджана, полиция задержала также граждан Северной Македонии, Афганистана, Ирака, Сирии и Чили.

Напомним, что в декабре прошлого года правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Было установлено, что арестованные, которые занимались «эмиграционным бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в эту страну как минимум 20 человек, и предлагали эти свои "услуги" за сумму от трех до 10 тысяч евро. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

(Автор: М. Альпер. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.