Некоторые граждане Азербайджана все еще посещают Иран - оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Несмотря на распространение коронавируса в Иране, граждане Азербайджана продолжают посещать эту страну.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева.

"Все еще есть случаи посещения Ирана азербайджанскими гражданами, а по возвращении - они пытаются уклониться от проверок. Они должны понимать, что эти проверки ведутся для того, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье. Эффективность проделанных работ зависит не только от нас, но и граждане должны помогать нам в этом деле", - сказала Ягут Гараева.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)