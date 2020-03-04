Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2)

Политика 4 марта 2020 03:42 (UTC+04:00)
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 17:51)

БАКУ/Trend/ - 3 марта был сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок "Шамкирчай".

Как сообщает Trend, в церемонии открытия принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Формирование ресурсов Шамкирчайского водохранилища за счет внутренних источников представляет стратегическое значение с точки зрения водной безопасности нашей страны. Водохранилище общей вместимостью 164 миллиона кубометров, сданное в эксплуатацию в 2014 году, наряду с орошением посевных площадей, вносит вклад в обеспечение питьевой водой населения, проживающего в западном регионе республики. С учетом соответствия собранной здесь воды стандартам питьевой воды, а также ее естественной фильтрации было принято решение об использовании водохранилища еще и в качестве источника питьевой воды. В рельефном отношении водохранилище расположено выше Гянджи, Шамкира и Самуха, что позволяет обеспечить водоснабжение населенных пунктов в режиме самотека. С учетом всего этого по заказу Открытого акционерного общества "Азерсу" недалеко от водохранилища был построен комплекс водоочистных сооружений производительностью 140 тысяч кубометров в день или 1,6 кубометра в секунду. Комплекс по своей производительности является крупнейшей в регионах Азербайджана установкой по очистке питьевой воды.

Глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов проинформировал главу государства о работе, проделанной в агропромышленном комплексе района.

Затем Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шамкирчайского комплекса водоочистных установок.

Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о технико-экономических показателях комплекса.

Было отмечено, что строительство комплекса началось в 2016 году. С этой целью в южной части села Ашагы Сейфали Шамкирского района, недалеко от Шамкирчайского водохранилища была выделена территория площадью 3,3 гектара. После проведения на территории раскопочных и уплотнительных работ началось строительство зданий и сооружений. Были построены составляющие основную часть комплекса здание фильтров, 3 водохранилища вместимостью 7500 кубометров, 2 камеры управления и 6 выдвижных камер, административное и подсобное здания.

Из перерабатываемых в течение суток 140 тысяч кубометров воды 100 тысяч кубометров будет направлено на обеспечение потребностей Гянджи, 16 тысяч кубометров - Шамкира, 8 тысяч кубометров – Самуха, остальная часть – сел, расположенных вдоль маршрута магистральных трубопроводов. В целом, в перспективе с использованием возможностей комплекса качественной питьевой водой будут непрерывно обеспечиваться более 450 тысяч человек.

Было отмечено, что водные проекты в Шамкире полностью завершились, до конца года завершится также строительство канализационных линий. Полностью спроектированы работы в Агстафе, Гёйгеле, Геранбое и Товузе, в Дашкесане и Гядабее завершились сетевые работы, в настоящее время ведется строительство очистных установок.

Глава государства ввел комплекс в действие.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом комплекса и выступил.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- В создании Комплекса водоочистных установок "Шамкирчай", которые мы сегодня открываем, исключительная роль принадлежит Шамкирчайскому водохранилищу. Потому что если бы мы в свое время не затратили крупные средства и не реализовали этот гигантский проект, то сегодня в деле водоснабжения людей и организации на высоком уровне оросительных работ в регионе возникли бы большие проблемы, так как в прошлом году была сильная засуха. К сожалению, прогнозы на нынешний год тоже не особо радостные. Поэтому реализация этих крупных проектов застраховала нас от больших проблем.

Наряду с водохранилищем Шамкирчай построено и водохранилище Тахтакерпю. Если бы несколько лет назад не было построено водохранилище Тахтакерпю, то летом прошлого года в Баку возникла бы нехватка воды. Потому что водохранилище Тахтакерпю питает наш основной источник питьевой воды – водохранилище Джейранбатан. Там собирается вода, которая одновременно очищается естественным путем, после чего сбрасывается в Джейранбатан. Поэтому эти крупные инфраструктурные проекты имеют огромное значение, приносят большую пользу. Сегодня мы расширяем посевные площади, обеспечиваем людей питьевой водой. Поступающая из водохранилища Шамкирчай и очищаемая здесь вода обеспечит значительную часть городов Гянджа, Самух и Шамкир. Сегодня водоснабжение Гянджи в основном обеспечивается из озера Гейгель. Но по завершении в 2022 году крупного проекта водоснабжения Гянджи этот город круглосуточно будет обеспечиваться чистой питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения, именно из водохранилища Шамкирчай.

Эти проекты еще раз показывают, что все наши действия рассчитаны на результат. Все шаги предпринимаются своевременно. Оба крупных водохранилища в Азербайджане являются историческими проектами, так как они очень трудоемкие и финансовоемкие. Это проекты, очень сложные в техническом отношении. Инициатором обоих проектов был я. В ходе их реализации я неоднократно интересовался проводимой работой, давал соответствующие указания, принимал участие в открытии обоих крупных проектов.

Сегодня мы обеспечиваем людей питьевой водой, и будем обеспечивать. В большинстве городов нашей страны, в том числе в Шамкире, проблема питьевой воды решена. Как мне сообщили, до конца нынешнего года в городе будет завершен и вопрос канализации. В этом году будет решена проблема воды и в Самухе. Таким образом, чистой питьевой водой пока не обеспечены примерно 3-5 городов. Максимум в течение двух лет они тоже будут обеспечены питьевой водой.

Одновременно соответствующими структурами организуется водоснабжение сел – за счет очистных сооружений по линии как "Азерсу", так и Министерства экологии и природных ресурсов. Решается проблема воды в городе Баку. Как мне сообщили, сегодня 80 процентов населения Баку бесперебойно обеспечивается чистой питьевой водой. Этот процесс еще будет продолжаться. Поэтому данные проекты имеют огромное историческое значение. Вода – это жизнь, чистота, здоровье, развитие. В то же время она играет основную роль для развития сельского хозяйства.

Завершается вторая очередь Шамкирского машинного водоканала, и отныне только в Геранбойском районе будет подаваться вода на неорошаемые до сих пор 40 тысяч гектаров земель. Это само по себе будет способствовать созданию новых рабочих мест, люди станут жить лучше, будет развиваться сельское хозяйство, возрастет урожайность, расширятся наши экспортные возможности. Все это – проекты, предусмотренные государственными программами социально-экономического развития регионов. Каждый из них успешно реализуется.

Предпринимаются соответствующие шаги, связанные с развитием Шамкирского района. Мною дан целый ряд указаний, подписаны распоряжения. Инфраструктурные проекты Шамкирского района успешно реализуются, газификация составляет 98 процентов. Решена проблема питьевой воды. Продолжается прокладка дорог. После осуществления доложенных мне сегодня новых проектов процент капитально отремонтированных качественных дорог достигнет примерно 80-ти. Сегодня этот показатель пока находится на уровне 40 процентов. Поэтому предстоит реализовать еще много проектов.

Недавно была открыта Центральная районная больница. Очень красивое новое здание. Оно оснащено всем необходимым оборудованием, является прекрасным медицинским учреждением на 190 коек. Строятся другие социальные объекты, построены и отремонтированы 37 школ. То есть, мы подходим к этому комплексно. В том числе предпринимаются шаги по созданию рабочих мест. Заложены крупные агропарки. Эти агропарки, охватывающие тысячи гектаров земли, значительно усиливают сельское хозяйство и экспортный потенциал Шамкирского района. Неслучайно экспорт в зарубежные страны из Шамкирского района измеряется десятками миллионов долларов и будет расти. Потенциал велик, земля плодородна, есть вода, люди трудолюбивы, обеспечивается инфраструктура. Через полтора года будет проложена четырехполосная дорога до границы с Грузией. После этого как район, так и вся наша страна будут идти только по пути развития. Для таких финансовоемких социальных проектов требуются очень крупные средства. Конечно, с низкими водными тарифами мы никогда не сможем вернуть государству эти средства. Такая цель и не ставится. Цель заключается в обеспечении людей чистой водой, чтобы они были здоровыми, а также в поддержке сельского хозяйства мелиоративными мерами. Мы добиваемся и этой цели. Уверен, что и район, и вся наша страна и впредь будут успешно развиваться. Выражаю сотрудникам "Азерсу" признательность за проделанную работу и желаю им новых успехов.

Х Х Х

В заключение была сделана фотография на память.

Х Х Х

В тот же день Президент Ильхам Алиев посетил Газахский район, где принял участие в открытии ряда производственных и социальных объектов.

Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Сдан в эксплуатацию комплекс водоочистных установок «Шамкирчай» (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
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