МИД: Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО
БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в "Twitter", сообщает в понедельник Trend.
"В этот день 1994 года Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира", наладив прочное и взаимополезное партнерство с Альянсом. Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО для защиты мира и безопасности в Евроатлантическом регионе и за его пределами», - говорится в публикации.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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