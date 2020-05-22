Король Испании поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Король Испании Филипп VI направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Господин Президент.
От имени правительства и народа Испании хочу передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю празднования национального праздника Азербайджанской Республики.
Господин Президент, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, дружественному азербайджанскому народу - мира и благополучия.
Заверяю Вас в глубоком уважении и почтении", - говорится в поздравительном письме.
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