Ризван Гусейнов: Власти Армении пропагандируют идеи Цегахрона и героизацию фашизма на государственном уровне

БАКУ/Trend/ - Несомненно, мы становимся свидетелями того, что в том числе и нынешние власти Армении являются заложниками националистической расистской идеологической концепции, которая стоит у основания, у корней так называемой армянской идеи.

То есть не первое поколение армян воспитывается на чувстве ненависти к соседним народам, на комплексе неполноценности, что мол соседи отняли земли, на придуманной концепции, якобы древностиии, величии утерянной армянской истории, необходимости якобы восстановить утерянные земли, вернуть былую славу за счет земель соседних народов, их физического истребления, уничтожения, которые попадают под оккупацию армян, потому что армяне якобы получается, что высшая расса,поэтому другие народы должны быть истреблены во имя блага светлого будущего «великого» армянского народа.

Такое мнение высказал Trend директор Центра истории Кавказа, известный азербайджанский ученый-историк Ризван Гусейнов.

«В этом плане не отличились и нынешние власти Армении во главе с премьером Пашиняном, который постоянно защищает идеологию фашистского приспешника Гарегина Нжде, Танояна, и других фашистких преступников. В Армении продолжается героизация фашизма и идеи Цегахрона, то есть чисто расистской армянской идеологии в Армении пропагандируется на государственном уровне. То есть целые поколения воспитываются на ненависти и с манией величия к соседним народам.

Естественно это приведет к тяжелому моральному и прямому поражению Армении и армянского народа, и это только вопрос времени. Сегодняшняя ситуация показывает, что власти Армении делают заложниками армянский народ. То есть неоднократно в истории армянского народа были в том числе трагические страницы, связанные с тем, что армянская церковь, Дашнак тютюн, армянские деятели, и диаспора подставляли армянский народ в угоду других стран и третьих сил и потом оставляли его один на один с проблемами.

Так было в начале двадцатого века и по всей видимости, нынешняя ситуация такая же. В итоге армянский народ останется один на один с глубокими проблемами, которые создали как предыдущие власти Армении, так и нынешние.

Что касается Азербайджана, то естественно мы готовимся к деоккупации своих земель.Президент Азербайджана четко показал, что пройдены этапы реформы армии, но есть еще этапы, которые нужно пройти, набраться определенного опыта потому, что так уж получилось, что враждебно к Азербайджану настроена не только Армения, но и целый ряд соседних и не соседних стран, поэтому вопрос национальной безопасности Азербайджана- это очень глубокий и широкий вопрос, и он не заканчивается только темой Карабаха.

Очень актуально и первостепенно поставлена Президентом Азербайджана задача восстановления исторической концепции. Наши солдаты, офицеры и все граждане должны знать правдивую историю Азербайджана, необходимо очистить ее от лжи и идеологических наростов, оставшихся от советского периода. Все эти задачи должны быть выполнены.

Что касается военно- политической задачи по освобождению оккупированных территорий, то несомненно, как только возникнет комплексная целостная ситуация, которая может благотворно сказаться при минимальных потерях и затратах , азербайджанская армия несомненно использует этот момент", - сказал Гусейнов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году в виду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова