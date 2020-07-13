Мевлют Чавушоглу: Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией об Азербайджане на своей официальной странице в "Twitter".

В публикации размещено видео с государственными гимнами Турции и Азербайджана и слова М.Чавушоглу: "Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан"