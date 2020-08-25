Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии

Политика 25 августа 2020 21:25 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства.

Об этом сказал Trend экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

«Благодаря сбалансированной внешней политике и активному межкультурному диалогу Азербайджан стал надежным партнером для многих международных игроков. Баку стал важным местом проведения различных гуманитарных, межкультурных и межрелигиозных саммитов. Первый вице-президент Мехрибан Алиева играет активную и важную роль в этих процессах. Я хорошо помню международный форум на тему «Расширение роли женщин в межкультурном диалоге», организованный Фондом Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой. Этот форум был проведен в июне 2008 года. Первый вице-президент Азербайджана вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога, а также является блестящим примером женского лидерства, вдохновляя женщин не только в Азербайджане, но и во всем мире. В знак признательности за вклад в глобальные проекты и развитие образования, науки и культуры Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой была вручена Золотая медаль Международного центра Низами Гянджеви», - сказал он.

Затлерс добавил, что пример Мехрибан Алиевой побуждает женщин к активному участию в общественной жизни, и это лучший пример в данной области.

«Азербайджанское государство может гордиться своей историей в сфере прав женщин. Первый вице-президент Мехрибан Алиева - известная личность, демонстрирующая своим примером возрастающую роль женщин в общественной и политической жизни Азербайджана», - сказал он.

Говоря о вызовах, связанных с пандемией COVID-19, Затлерс особо подчеркнул усилия в этой области Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленные на продвижение многостороннего сотрудничества в борьбе с пандемией.

«Президент Азербайджана предпринял большие усилия в данном направлении. Миру нужно больше людей, которые проявляют глобальную ответственность, так как любые усилия по объединению международных субъектов для глобальных действий имеют огромную ценность. Объединить мир для плодотворного сотрудничества - непростая задача. Нужно прилагать все больше и больше усилий и никогда не отказываться от поставленных целей. Именно это и делает Президент Ильхам Алиев. Он не только национальный лидер, но и уважаемый международный лидер. Я всегда буду поддерживать его новые инициативы», - сказал экс-президент Латвии.

Затлерс отметил, что период пандемии COVID-19 является тяжелым временем для всех, в том числе и для международных неправительственных организаций и «мозговых центров».

«Международный центр Низами Гянджеви фокусирует свое внимание на сложных проблемах человечества. Он также нацелен на то, чтобы направлять внимание правительств и международных организаций на предстоящие серьезные вызовы. Дискуссии за его круглым столом часто приближают нас к возможным решениям. И сейчас настало время адаптироваться к реалиям, связанным с ситуацией с COVID-19, не забывая при этом о наших целях. Международный центр Низами Гянджеви очень быстро и эффективно отреагировал на этот вызов. Если вы зайдете на домашнюю страницу Международного центра Низами Гянджеви, то увидите ряд мероприятий, в которых участвовало множество бывших глав государств и международных лидеров. Международный центр Низами Гянджеви продемонстрировал высокий уровень своей глобальной сети», - сказал он.

Затлерс отметил, что пандемия COVID-19 - серьезный вызов для всех стран мира, и правительства делают все возможное для противодействия пандемии.

«В то же время ситуация показывает, насколько разными являются общества в разных странах. Не существует единого решения, которое подошло бы всем. В то же время нам нужен глобальный подход к глобальной проблеме. Мы должны учиться у стран, которые показали лучшие результаты. Нам нужно понимать причины успеха и причины неудач. И здесь необходимо глобальное сотрудничество. Это не гонка за тем, кто первым разработает вакцину. Вопрос в том, как создать эффективную и безопасную вакцину для каждого человека во всем мире. Пришло время для честного, доверительного сотрудничества, как на региональном, так и на глобальном уровне», - добавил он.

Коснувшись в завершение отношений между Азербайджаном и Латвией, Затлерс отметил, что они находятся на высоком уровне и основаны на взаимном доверии и дружбе.

«Политические отношения между двумя странами демонстрируют стабильность. По разным причинам мы должны больше сосредоточиться на региональных проблемах и сотрудничестве, поэтому экономические отношения пока развиты недостаточно. Но я уверен, что в ближайшее время сотрудничество между нашими странами будет расширяться. Для этого у нас есть хорошая политическая база», - сказал экс-президент Латвии.

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