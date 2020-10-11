Президент Ильхам Алиев: Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении

БАКУ/Trend/ - Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ракетное нападение было осуществлено из Варденисского района Армении. За последние две недели погибло 41 гражданское лицо Азербайджана, более 200 человек получили ранения. Цель Армении - вновь захватить освобожденные от оккупации территории», - написал глава государства.

«Это - неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России, и очередное проявление армянского фашизма. Эти подлые действия никогда не смогут сломить волю азербайджанского народа», - отметил он.