ВС Азербайджана обязаны на месте уничтожать любой ракетный комплекс, направленный на страну – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана обязаны на месте уничтожать любой ракетный комплекс, направленный на Азербайджан.

Об этом в пятницу сказал Trend полковник запаса, военный эксперт Руслан Имамгулиев.

Он отметил, что обстрелы азербайджанского населения армянскими вооруженными силами привели к гибели мирных людей: «Во время идущих боев ВС Армении неоднократно наносили удары по гражданскому населению Азербайджана, в результате чего в городах Гянджа, Мингячевир и Евлах погибли и были ранены люди. Очевидно, что, неся потери на поле боя, ВС Армении хотят выместить злобу на мирных гражданах».

Имамгулиев напомнил, что оперативно-тактические ракетные комплексы ВС Армении, выведенные на стартовые позиции и нацеленные в направлении Кельбаджарского района, были уничтожены азербайджанскими вооруженными силами: «Это наше право в правовой плоскости. Если бы ВС Азербайджана не уничтожили эти ракетные комплексы, то могли быть нанесены удары и по Баку, что и предполагалось. Вооруженные силы Азербайджана обязаны нейтрализовать любую военную деятельность, направленную на нашу страну, и в частности мирных граждан, как с оккупированных территорий Азербайджана, так и с территории Армении».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)