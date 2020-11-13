Я уроженка не оккупированной, а освобожденной Шуши! - шушинка выступила в парламенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламенте) выступила уроженка Шуши Эсра Мамедли, запомнившаяся трогательной речью в парламенте ранее, 8 мая, в очередную годовщину оккупации Шуши, сообщает в пятницу Trend.
Эсра Мамедли подчеркнула, что она больше не из оккупированной, а из освобожденной Шуши: "Оккупации положен конец. Азербайджанский народ вновь стал хозяином своих земель. Победоносная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым вернула нам наши земли. Азербайджанский флаг теперь развевается в Шуше и в других освобожденных от оккупации районах. Я хочу видеть каждого из вас в Карабахе, в Шуше. Карабах ждет нас, потому что Карабах - это Азербайджан!"
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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