Я уроженка не оккупированной, а освобожденной Шуши! - шушинка выступила в парламенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламенте) выступила уроженка Шуши Эсра Мамедли, запомнившаяся трогательной речью в парламенте ранее, 8 мая, в очередную годовщину оккупации Шуши, сообщает в пятницу Trend.

Эсра Мамедли подчеркнула, что она больше не из оккупированной, а из освобожденной Шуши: "Оккупации положен конец. Азербайджанский народ вновь стал хозяином своих земель. Победоносная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым вернула нам наши земли. Азербайджанский флаг теперь развевается в Шуше и в других освобожденных от оккупации районах. Я хочу видеть каждого из вас в Карабахе, в Шуше. Карабах ждет нас, потому что Карабах - это Азербайджан!"

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)