Гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство,

Поздравляю Вас и азербайджанский народ с освобождением Нагорно-Карабахского региона от оккупации. С радостью восприняли известия о прекращении войны в регионе. Достигнутое и подписанное между Азербайджаном и Арменией соглашение фактически положило конец военным действиям между вашими странами. Этот результат отмечается в мире, признающем на международном уровне Нагорный Карабах составной частью Азербайджана, как знаменательное событие.

Правительство и народ Азербайджана одержали эту Победу благодаря Вашему мудрому руководству и решительности, продемонстрированной Вами для поиска пути устойчивого решения длительного конфликта и нормализации обстановки в этом важном регионе мира.

ИСЕСКО вместе с Азербайджанской Республикой отмечает эту заслуженную победу, и в предстоящие годы в пределах возможностей организации продолжит оказывать поддержку всем усилиям Вашей страны, направленным на благосостояние и прогресс.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем уважении и почтении.

Да здравствует Азербайджанская Республика!" - говорится в поздравительном письме.