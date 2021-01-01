Президент Ильхам Алиев: Сегодня в меняющемся мире фактор силы уже официально вышел на передний план

Политика 1 января 2021 00:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в меняющемся мире фактор силы уже официально вышел на передний план

БАКУ/Trend/- Почему мы потеряли свои земли в первой Карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство Азербайджана не могло выполнять свои должностные обязанности. Оккупация в 1992 году Шуши, Лачина, в апреле 1993 года Кяльбаджара фактически создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией, и после этого оккупация других земель была неизбежной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Наша армия, можно сказать, была разрушена, регулярная армия не была создана, наши отважные, героические сыновья просто сражались как герои и становились шехидами, мы теряли земли. У нас не было сил. Поэтому силовой фактор выдвинулся на передний план. Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план. Я же прогнозировал это еще 10 лет назад, поэтому были мобилизованы все возможности для накопления сил. А сила – это экономика. Если экономика будет слабой, то о военной силе, политической силе не может быть и речи. Мы должны были создать экономическую независимость, и мы ее создали. Азербайджан уже несколько лет является полностью независимой с экономической точки зрения страной, ни от кого не зависит, ни от одной страны не зависит, не зависит от какой-либо международной финансовой структуры»,- сказал глава государства.

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