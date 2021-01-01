Президент Ильхам Алиев: Я был готов ко всей этой клевете. У меня была одна цель – освободить наши земли от оккупации

БАКУ/Trend/ - Я был готов ко всей этой клевете, давлению, угрозам. У меня была одна цель – создать сильное государство, освободить наши земли от оккупации, восстановить справедливость.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Продолжавшаяся 44 дня война показала, кто есть кто, кто кому приходится другом. Азербайджанский народ хорошо видит и знает это. А я знал это давно. Поэтому был готов ко всей этой клевете, давлению, угрозам. У меня была одна цель – создать сильное государство, освободить наши земли от оккупации, восстановить справедливость!

Мы использовали разные пути для ослабления Армении, и все эти пути представлялись общественности. Мы ничего не делали в каком-то тайном формате. Я говорил, что мы изолируем, и мы сделали это. Нефтепроводы, газопроводы, транспортные пути прошли в обход Армении, телекоммуникационные линии прошли в обход Армении, электроэнергетические проекты обошли Армению. Армения была лишена возможных доходов»,- отметил глава государства.