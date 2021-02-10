В воинских частях ВС Азербайджана проверяется полное оснащение подразделений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В воинских частях ВС Азербайджана проверяется полное оснащение подразделений, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Согласно информации, в связи с началом нового учебного года в азербайджанской армии, по поручению министра обороны с личным составом проводятся теоретические и практические занятия по углубленному изучению современного вооружения, военной техники и других боевых средств, имеющихся в распоряжении подразделений, и их применению в различных климатических и сложных рельефных условиях. Проводится строевой смотр личного состава, проверяются учебно-материальная база.

Особое внимание уделяется состоянию здоровья военнослужащих.

В соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего, приказами и распоряжениями министра обороны, задачи, поставленные перед азербайджанской армией в новом учебном году, направлены на пресечение реальных угроз и рисков в пределах страны, в частности, на освобожденных территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова)