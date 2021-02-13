В штате Миннесота 26 февраля объявлено Днем Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Губернатор штата Миннесота Тим Волз подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Подписание декларации было инициировано главой Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис.

В декларации говорится, что сохраняющие родной язык, богатые культурно-духовные ценности и традиции азербайджанцы, проживающие в Миннесоте, пропагандируя их, вносят вклад в местную культуру.

Подписание этой декларации можно расценивать как успех проживающих в Миннесоте азербайджанцев в деле пропаганды правды о своей стране.

Отметим, что в 2016 году Палата представителей штата Миннесота приняла резолюцию в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

(Текст: Кямаля Сеидова)