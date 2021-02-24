Еще один итальянский муниципалитет официально осудил Ходжалинский геноцид

БАКУ /Trend/ - Городской муниципалитет Ливери итальянского города Неаполь принял документ, в котором осуждается Ходжалинский геноцид и выражается солидарность с народом Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в преамбуле документа напоминается, что муниципалитет Ливери в ноябре принял обращение к правительству Италии под названием "Резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884 по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту должны быть немедленно выполнены", где содержался призыв осудить агрессорскую и оккупационную политику Армении против Азербайджана, а также была подчеркнута необходимость немедленного выполнения соответствующих резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН.

Со ссылкой на организацию Human Rights Watch доводится до сведения, что Ходжалинский геноцид – самая масштабная и ужасная резня в истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и что Европейский суд по правам человека оценил Ходжалинский геноцид против мирного населения Азербайджана как военное преступление или приравниваемое к преступлениям против человечности деяние особой тяжести.

В документе выражается солидарность с народом Азербайджана в связи с совершенным в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Ходжалинским геноцидом, а также содержится призыв к соответствующим официальным структурам Италии признать Ходжалинский геноцид, который является преступлением против человечности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)