Азербайджанские волонтеры выступили с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Союз организаций азербайджанских волонтеров выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает в пятницу Trend, основная цель заявления – предоставить общественности подробную информацию о проделанной работе по признанию совершенного армянскими террористами Ходжалинского геноцида, достичь дачи правовой и политической оценки этому кровавому преступлению, мобилизовать вокруг этой цели всех волонтеров и граждан.

"С целью признания на международной арене Ходжалинского геноцида, одной из самых трагических страниц истории Азербайджана, пропаганды нашей кровной истории среди подрастающего поколения и постоянного поминовения жертв Ходжалы от имени действующих в Азербайджане тысяч волонтеров заявляем следующее:

– присоединившись к кампании "Справедливость для Ходжалы", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, долгом каждого волонтера будет информирование нашего общества, в особенности молодого поколения, о геноциде, совершенном на глазах всего мира в конце 20 века армянскими националистами против нашего народа в Ходжалы!

– Роберт Кочарян, Сейран Оганян, Серж Саргсян, Зорий Балаян, Виталий Баласанян и другие их сообщники – преступники, которые за одну ночь безжалостно убили сотни мирных жителей только потому, что они были азербайджанцами, обрекли тысячи людей на физические и психологические страдания, и даже без угрызений совести неоднократно признавали это в своих интервью, выступлениях, должны быть разоблачены в глазах мировой общественности!

– на всех международных мероприятиях, семинарах, встречах, поездках за границу и при контактах с нашими зарубежными сверстниками мы будем доносить реалии о Ходжалы, сделаем все возможное, чтобы разоблачить виновных в этом кровавом преступлении!

– мы будем призывать всех наших иностранных друзей, региональные и международные платформы и организации, в которых мы представлены, выступать с заявлениями признать Ходжалинский геноцид, осудить армянские преступления и поддержать жертв геноцида!

– мы раскроем факт того, что лица, представленные в военно-политическом руководстве Армении, в конце ХХ века стали организаторами и исполнителями преступления геноцида на Европейском континенте, и что террор является неотъемлемой частью государственной политики этой страны, которая систематически совершала преступления против азербайджанского народа в течение последних 30 лет!

Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша славная армия одержала историческую победу в Отечественной войне и восстановила территориальную целостность нашей страны. Сегодня во имя исторической справедливости организаторы и исполнители Ходжалинской резни должны предстать перед судом и ответить за свои преступления. Требовать это – моральный долг каждого честного человека!

Во имя поддержки жертв Ходжалинского геноцида и привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом призываем всех, кто привержен человеческим ценностям и принципам гуманизма, независимо от национальности, вероисповедания, пола и возраста, присоединиться к кампании "Справедливость для Ходжалы" и быть активными на страницах кампании в социальных сетях!

Мы сильны вместе!", – говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)