Журналисты, главы НПО и общественные активисты посетили мечеть Джума в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 13 марта главы медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили мечеть Джума в освобожденном от оккупации Агдамском районе, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

Участникам поездки рассказали об истории мечети и армянском вандализме. Было подчеркнуто, что мечеть Джума была построена в 1868-1870 годах зодчим кербелаи Сафиханом Гарабаги. Она относится к карабахской архитектурной школе.

В Агдаме армяне совершили невиданный вандализм в отношении историко-культурного наследия Азербайджана. Здесь были разрушены и осквернены памятники, культурные центры, мечети, кладбища.

Минареты мечети Джума были разрушены изнутри, а потолок снесен в некоторых местах. Надписи на ней были также умышленно испорчены.

Эта мечеть входит в число памятников республиканского значения.

Отметим, что поездка осуществляется по поручению Президента Азербайджана.

Глав медиа-структур и НПО, блогеров и общественных активистов в поездке сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующие отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)