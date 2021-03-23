Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch в связи с военнопленными – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch (HRW) о том, что в Азербайджане с военнопленными обращаются не в соответствии с Женевскими конвенциями.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана касательно утверждений в докладе организации Human Rights Watch о случаях плохого обращения с военнопленными.

Подчеркивается, что последний отчет HRW, в котором утверждается, что с армянскими военнопленными плохо обращаются, является односторонним и не отражает объективной ситуации. Систематический характер таких сообщений, основанных на безосновательных доказательствах и непроверенных фактах, ставит под сомнение их достоверность.

«Со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, которые содержались в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. Они не подвергались пыткам, унижениям или жестокому обращению, им была оказана необходимая медицинская помощь, и в период содержания каждый из них прошел медицинское обследование. При их осмотре телесных повреждений обнаружено не было (за исключением травм, полученных в ходе боевых действий).

По поводу утверждений о нахождении военнопленных в Азербайджане мы хотели бы заявить, что Азербайджан вернул Армении всех военнопленных, что было согласовано трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

С октября 2020 года армянских военнопленных и мирных жителей регулярно посещали представители Международного Комитета Красного Креста, им разрешалось общаться с членами семьи посредством телефона и видеосвязи.

Кроме того, представители Аппарата омбудсмена Азербайджана периодически посещали военнопленных и мирных жителей, знакомились с условиями их содержания.

В отношении лиц в Азербайджане, предположительно причастных к злоупотреблениям в связи с этим, возбуждены уголовные дела. Следует отметить, что Армения, несмотря на неоднократные призывы и многочисленные утверждения, не начала какого-либо расследования в связи со случаями унижающего достоинство обращения с азербайджанскими пленными и задержанными гражданскими лицами.

Правительство Армении пытается запутать контекст арестов. Отправленные Арменией для провокационной и террористической деятельности и задержанные в Азербайджане после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец конфликту, не являются и не могут считаться военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. Следует отметить, что с ними обращаются в соответствии с международным правом в области прав человека и законодательством Азербайджана. Мы повторяем, что Азербайджан вернул всех задержанных, которые классифицировались как военнопленные.

Правительство Азербайджана призывает HRW обратить внимание на случаи жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с тысячами пропавших без вести азербайджанцев.

В результате Первой карабахской войны 3890 азербайджанцев пропали без вести, и их судьба до сих пор неизвестна. Из числа пропавших без вести – 3171 военнослужащий и 719 гражданских лиц (в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 человек преклонного возраста). Согласно показаниям 1480 бывших азербайджанских военнопленных, они подвергались пыткам, жестокому обращению и содержались в унизительных условиях, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Против 35 человек, обвиняемых в издевательствах и пытках над азербайджанскими заключенными и задержанными, возбуждены уголовные дела, и их имена переданы в Интерпол.

Имеется множество свидетельств, в том числе широко распространившиеся в социальных сетях видеозаписи, о жестоком обращении представителей вооруженных сил Армении с азербайджанскими заключенными во время недавних военных операций.

Все заключенные и гражданские лица, содержащиеся ранее в Армении, а затем возвращенные в Азербайджан, прошли судебно-медицинскую экспертизу, с ними был проведен опрос об условиях содержания. Заключения экспертов, личные заявления и другие материалы подтвердили, что подавляющее большинство задержанных подвергалось физическим пыткам и бесчеловечному обращению.

Отметим, что в отличие от Азербайджана правительство Армении отказалось расследовать эти случаи.

Мы призываем соответствующие международные институты воздерживаться от предвзятости и обеспечивать полную беспристрастность и профессионализм при подготовке отчетов о постконфликтной ситуации в регионе», — говорится в комментарии МИД Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)