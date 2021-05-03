Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях страны.
Согласно документу, с целью привлечения специализированной международной консалтинговой компании для разработки соответствующей концепции и генерального плана в связи с созданием зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента министерству энергетики выделяется сумма, эквивалентная в манатах 1 391 040 долларам США.
Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого Распоряжения.
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Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях
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