Живущие в Молдове азербайджанцы почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Живущие в Молдове азербайджанцы почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева – 10 мая исполняется 98 лет со дня его рождения, передает Trend со ссылкой на молдавские СМИ.

Люди возложили цветы у здания посольства Азербайджана в Кишиневе, где ранее был создан сквер и установлен бюст Гейдара Алиева.

«Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, его политика, его философия азербайджанства, его идеология, живет и развивается созданный, построенный им современный Азербайджан. Память о великом политическом деятеле навсегда останется в сердцах жителей Азербайджана», – заявил посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

(Редактор: Надир Насиров)