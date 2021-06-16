Азербайджан является важным звеном в обеспечении мира в Афганистане – посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным звеном в обеспечении мира в Афганистане.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал посол Афганистана в Азербайджане Амануллах Джейхун на международной конференции «Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность».

Отмечая сотрудничество Азербайджана и Афганистана, посол рассказал, что на данный момент 15 афганских дипломатов проходят обучение в Азербайджане.

Он также добавил, что Азербайджан играет большую роль в обеспечении мира в Афганистане, подчеркнув, что страна благодарна Азербайджану за эту деятельность.