Начался визит аккредитованных в Азербайджане дипломатов в Шушу

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных визитов аккредитованных в стране дипломатов на освобожденные от армянской оккупации территории.

Как сообщает в пятницу Trend, девятого июля начался визит в Шушу более 100 представителей дипломатического корпуса и международных организаций.