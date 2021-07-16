Назначен председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 июля подписал распоряжение о назначении Мефтуна Гурбан оглу Аббасова председателем правления Управления государственного заповедника города Шуша.
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