Министр обороны Азербайджана посетил военные части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

Руководство Министерства обороны осмотрело капитально отремонтированные воинские части, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Сначала министр обороны Закир Гасанов проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих. Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для службы личного состава.

Затем руководство военного ведомства посетило другие воинские части, дислоцированные на указанных территориях.

Было отмечено, что воинские части оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем. В целях улучшения условий службы личного состава сданы в эксплуатацию оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, для бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Встретившись с личным составом, министр обороны вновь довел до внимания военнослужащих историческую значимость победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, и пожелал им успехов на службе.

В заключение министр дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.