Фонд Гейдара Алиева вновь порадовал воспитанников детдомов и пожилых людей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева в очередной раз подарил радость воспитанникам детдомов, а также жителям учреждения социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста, в Баку и регионах, сообщает в четверг Trend.
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