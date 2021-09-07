Азербайджан и Турция продолжают совместные летно-тактические учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз-2021». В соответствии с планом учений, азербайджанские и турецкие военные летчики осуществили боевые вылеты в дневное время, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Перед полетом состоялся брифинг по плану операции, погодным условиям и иным техническим вопросам.

Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств противовоздушной обороны, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов.

Отметим, что азербайджанские военные летчики участвуют в учениях на штурмовиках Су-25 и истребителях МиГ-29.

Учения продлятся до 17 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)