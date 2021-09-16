Президент Ильхам Алиев подписал указ о координации работ по разминированию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал Указ "О дополнительных мерах по координации деятельности, связанной с разминированием в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления координации в области очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также других территорий, подвергшихся воздействию войны и военных операций, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, устройств, у которых имеются элементы взрывателя, и других остатков взрывчатых материалов, постановляю:

1. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1. в трехмесячный срок с учетом международных гуманитарных стандартов разминирования утвердить требования по деятельности, связанной с разминированием, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

1.2. на основе предложений Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (далее – Агентство) ежегодно до 25 декабря утверждать годовой план по разминированию с учетом приоритетных территорий в области очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также других территорий, подвергшихся воздействию войны и военных операций (далее – территории), от мин и неразорвавшихся боеприпасов, устройств, у которых имеются элементы взрывателя, и других остатков взрывчатых материалов (далее – мин и боеприпасов);

1.3. в трехмесячный срок установить форму, объем, сроки и порядок включения сведений, подлежащих включению в базу данных, предусмотренную в пункте 2.4, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

1.4. в соответствии с планом, предусмотренным в пункте 1.2 настоящего Указа, осуществить распределение обязанностей (далее - распределение обязанностей) между Агентством и Министерством обороны Азербайджанской Республики, Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики (далее – другими органами, осуществляющими деятельность в области разминирования), а также в не предусмотренных планом случаях на основании обращения государственных органов (структур) – принять соответствующие меры по организации работ, связанных с разминированием;

1.5. обеспечить принятие необходимых мер с целью усиления материально-технического обеспечения Агентства;

1.6. регулярно информировать Президента Азербайджанской Республики о работе, проделанной в области очистки территорий от мин и боеприпасов;

1.7. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

2. Агентству:

2.1. с учетом сил и средств в области деятельности по разминированию других государственных органов, физических и юридических лиц, а также соответствующих структур зарубежных стран, осуществляющих деятельность в области разминирования, до 1 декабря текущего года подготовить и представить Кабинету Министров Азербайджанской Республики предложения по планированию на каждый следующий год деятельности, связанной с разминированием на территориях;

2.2. в соответствии с распределением обязанностей осуществлять координацию, мониторинг исполнения проделанной работы и контроль за их качественным завершением на основе требований, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Указа;

2.3. обеспечить меры по повышению квалификации личного состава других государственных органов, осуществляющих деятельность в области разминирования, в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1.1 настоящего Указа;

2.4. в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики “Об утверждении “Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем” и некоторых мерах, связанных с электронным правительством” от 12 сентября 2018 года № 263 в четырехмесячный срок обеспечить формирование электронной базы данных сведений, предусмотренных в пункте 1.3 настоящего Указа (далее – база данных), а также ее деятельность, регулярное обновление и обработку информации;

2.5. регулярно информировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики о работе, проводимой в соответствии с распределением обязанностей;

2.6. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

3. Другим государственным органам, осуществляющим деятельность в области разминирования:

3.1. осуществлять за счет собственных сил и средств деятельность по разминированию в соответствии с распределением обязанностей;

3.2. организовать работу личного состава, привлеченного к деятельности по разминированию, в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 1.1 настоящего Указа;

3.3. обеспечить регулярное предоставление Агентству следующей информации:

3.3.1. сведений, установленных в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Указа, для включения в базу данных;

3.3.2. сведений, связанных с исполнением распределения обязанностей;

3.3.3. сведений о своих силах и средствах в связи с деятельностью, связанной с разминированием.

3.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа".