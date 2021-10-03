Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета.

Об этом Trend сказал генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Он отметил, что 3 октября исполняется 12 лет со дня подписания Нахчыванского соглашения, институционализирующего сотрудничество между тюркоязычными государствами. По случаю этого исторического события, которое способствовало развитию многовековых братских связей до уровня конкретного партнерства, 3 октября ежегодно отмечается как «День сотрудничества тюркоязычных государств».

"Все наши государства-члены вправе гордиться своими достижениями и продуктивными совместными усилиями, достигнутыми в рамках их общего дома, Тюркского совета, который всего за одно десятилетие стал очень выдающимся, авторитетным и эффективным учреждением в своем регионе и за его пределами. 2020-2021 годы также были удачными годами для тюркского мира", - сказал Амреев.

В этот период, по его словам, единство государств-членов укрепилось благодаря важным успехам, в первую очередь, освобождению азербайджанских территорий от оккупации и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Во время 44-дневной Отечественной войны Тюркский совет поддержал справедливое дело Азербайджана, и победа страны стала предметом гордости для всех государств-членов.

"В этом году мы также стали свидетелями встречи лидеров стран-членов на неформальном саммите в Туркестане, организованном в виртуальном формате, в ходе которого город Туркестан был провозглашен духовной столицей тюркского мира, с признанием его культурного и духовного места на перекрестке тысячелетних цивилизаций. Наши руководители рассмотрели и оценили текущие начинания, планы и проекты Организации, а также ее будущее видение и цели», - добавил Амреев.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что ожидаемое присоединение братского Туркменистана к Тюркскому совету значительно обогатит и подпитает повестку дня организации и придаст импульс сотрудничеству в ее рамках: «Наша работа переживала наиболее продуктивный и активный период за последние пару лет. В этом году мы снова провели очень конкретные и продуктивные мероприятия в более чем 20 сферах сотрудничества: от экономики до транспорта, от здравоохранения до образования. Мы эффективно продолжили организацию встреч министров и экспертов, а также проведение специализированных форумов, конференций высокого уровня, отраслевых семинаров, программ обучения и наращивания потенциала, охватывающих все эти области».

Амреев отметил, что интенсивные усилия Совета в области экономического сотрудничества очень скоро принесут плоды с запуском Тюркского инвестиционного фонда, нацеленного на поддержку малых и средних предприятий (МСП) стран-членов:

«С другой стороны, наилучшим образом приспособившись к непростым условиям, мы провели большую работу в области здравоохранения в рамках нашей организации. Я также хотел бы с благодарностью отметить, что в течение этого непростого периода наши страны оказали огромную взаимную поддержку и гуманитарную помощь, а также обменялись передовой практикой и опытом в борьбе с пандемией».

Он добавил, что в ноябре в Стамбуле состоится Саммит лидеров стран Тюркского совета, на котором они примут ряд решений, имеющих жизненно важное значение как для организации, так и для всего тюркского мира: «Это особое мероприятие, посвященное нашей солидарности, также напоминает нам о наших обязательствах перед будущим. Тюркские государства сейчас вступают в новую фазу более тесного сотрудничества и более глубокой интеграции, составляя новую эру с новыми целями и инициативами, включенными в «Turkic World Vision - 2040».

Генеральный секретарь Тюркского совета подчеркнул, что этот год также знаменателен в контексте празднования 30-летия четырех государств-членов - учредителей организации.

«Воспользовавшись этой возможностью, хотел бы подчеркнуть, что как Тюркский совет мы всегда гордимся достижениями и успешным развитием наших государств-членов в экономической, социальной и политической областях, поэтому еще раз подтверждаем, что мы сделаем все возможное, чтобы достичь успеха в соответствии с нашими целями. С этими чувствами и мыслями мы выражаем нашу глубокую признательность главам наших государств, министерствам, государственным учреждениям, частному сектору и НПО наших государств-членов за их постоянную поддержку и помощь деятельности нашей организации. Желая мира, единства и солидарности, мы сердечно празднуем 3 октября праздник всех тюркских народов мира», - заключил он.