Президент Ильхам Алиев: Наверное, армянам следует переименовать минобороны Армении в министерство лжи
БАКУ /Trend/ - Наверное, армянам следует переименовать минобороны Армении в министерство лжи.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Наверное, армянам следует переименовать минобороны Армении в министерство лжи
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу РБК России от 10 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Дипломаты и иностранные журналисты посетили исторические и религиозные памятники в городе Шуша (ФОТО)
Управление образования Баку о причине перевода учащихся одной из школ в другие учебные заведения (ФОТО)
Информация в СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев посетил село Туг вместе с представителями общественности Ходжавендского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ/ФОТО)
Приобретайте iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini от Azercell и получите 50 ГБ Интернета бесплатно в течение трех месяцев!
В России впервые снимут сериал о жизни азербайджанцев в Москве. В Баку объявлен кастинг на роль главной героини