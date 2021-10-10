Президент Ильхам Алиев: Генеральный план Гадрута будет представлен в течение ближайшего месяца

БАКУ /Trend/ - Генеральный план Гадрута будет представлен в течение ближайшего месяца.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

"Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы утвердим его.

А сегодня уже дан старт работам по восстановлению Гадрута. Заложен фундамент автодороги. Будут проложены четырехполосные автомобильные дороги Гадрут-Джебраил, Гадрут-Физули, построена подстанция “Гадрут”, заложен ее фундамент, а также дан старт строительству мечети в Гадруте. Фундамент мечети тоже заложил я, и считаю, что это тоже историческое событие. Потому что в советское время большинство жителей поселка Гадрут составляли армяне, они, конечно же, не позволили бы построить здесь мечеть, да и в целом нам известно, что в советский период, во времена атеизма построить мечеть было невозможно.

Мы восстанавливаем историческую справедливость, а также проявляем приверженность нашим религиозно-духовным ценностям. В то же время подстанция, дорога являются уже одними из основных инфраструктурных проектов. Будут реализованы и другие проекты. Историческая часть Гадрута будет реконструирована. Есть уже первые изображения, связанные с ремонтом зданий. В то же время наблюдающийся в поселке этот беспорядок причиняет человеку боль. Невозможно представить поселок в таком виде. Мы намерены превратить Гадрут в центр международной культуры и туризма", - сказал глава государства.