Президент Ильхам Алиев: Армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке

БАКУ /Trend/ - Армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

"Азербайджанской общественности хорошо известно, что в армянской печати было достаточно много лживой информации, связанной с гадрутской операцией. После того, как мы очистили от оккупантов все горы, окружающие Гадрут, стало ясно, что взятие поселка требует просто определенного времени. Мы стремились взять поселок с малыми потерями и добились этого. А руководство Армении и ее Министерство иностранных дел заявляли, что Гадрут находится в руках армян. Якобы они в очередной раз предприняли тактическое отступление и в настоящее время вернулись в Гадрут, выдворив оттуда азербайджанских солдат. Наблюдая за всей этой ложью, я просто удивлялся, потому что было очевидно, что Гадрут уже у нас. Я отдал приказ поднять в Гадруте флаг Азербайджана, чтобы положить конец армянской лжи. Только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли в Гадруте наш государственный флаг и отрапортовали мне, армянская официальная пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем азербайджанской армии.

Это еще раз показывает, что армянская пропаганда и во время оккупации, и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи. Фальшивы и их история, и прошлое, и государственность, и мифология. Просто мировое армянство создало в странах проживания такое ложное мнение, что якобы население Армении веками проживало здесь. Армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке. Это знают все. До того времени армяне здесь не жили. Они фальсифицировали историю, а сегодня фальсифицируют нынешние реалии. Сколько лжи мы услышали от официальных органов Армении во время войны. От их Министерства обороны – наверное, им надо переименовать его в министерство лжи, - поступало столько лживой, абсурдной информации, что и мы, и международные эксперты просто поражались. В связи с Гадрутом эта ложь достигла пиковой точки, потому что освобождение Гадрута вызвало у Армении огромное морально-психологическое потрясение", - сказал глава государства.