Президент Ильхам Алиев: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр, вся инфраструктура

БАКУ /Trend/ - В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр, вся инфраструктура.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 20 октября с представителями общественности Зангиланского района.