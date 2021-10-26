Ненавистные элементы в Армении, которые не могут смириться с существующей ситуацией, постоянно проводят антипропаганду против Азербайджана – глава СГБ

БАКУ /Trend/ - Ненавистные элементы в Армении, которые не могут смириться с существующей ситуацией, постоянно проводят антипропаганду против Азербайджана.

Об этом глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев сказал, выступая на церемонии открытия курса «Национальная безопасность», сообщает во вторник Trend.