Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)

Политика 8 ноября 2021 12:50 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками с солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджана на Джыдыр дюзю.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации говорится:

«08.11.2021. Один из самых счастливых дней в моей жизни! На Джыдыр дюзю вместе с отважными солдатами и офицерами Вооруженных сил Азербайджанской Республики в первую годовщину Победы! Спасибо вам большое! Да хранит вас Аллах!»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Адель дала совет всем начинающим музыкантам
Адель дала совет всем начинающим музыкантам
Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом
Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем Победы Политика 13:25
В России выявили 39 400 новых заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:20
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 13:20
Освобождением города Шуша через 28 лет исход войны был решен - Ялчин Топчу Политика 13:13
Министерство нацобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана Политика 13:02
Солидарность Турции с Азербайджаном будет вечной – МИД Политика 12:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО) Политика 12:50
Грузия демонстрирует успешную динамику восстановления авиаперевозок - EUROCONTROL Грузия 12:44
Турция разделяет с Азербайджаном радость Победы – Мустафа Шентоп Политика 12:31
Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 12:25
Азербайджанские музыканты примут участие в гастролях, организованных ТЮРКСОЙ Культура 12:25
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в Шуше Политика 12:22
Подготовлен перечень недотационных городов и регионов Азербайджана на 2022 г. Экономика 12:16
Названы приоритеты социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2025 гг. Финансы 12:06
В Москве скончался известный азербайджанский художник Аббас Кязимов Социум 12:04
“Veteran tarifi” от Azercell в дань уважения отважным сынам Родины! Общество 11:48
МВД Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Канне Европа 11:48
На вершину «Зафар» организована экспедиция «Железный кулак» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:44
Азербайджан и Армения впервые за 30 лет имеют историческую возможность нормализовать ситуацию на Южном Кавказе - Ричард Хогланд Политика 11:41
Стамбул приветствует Карабах в первую годовщину освобождения от оккупации - Сельджук Байрактар Политика 11:39
Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана Политика 11:34
Шуша обеспечена оптическими телекоммуникационными услугами ИКТ 11:30
Мост султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО) Общество 11:18
Турецкий ансамбль «Мехтеран» выступил в Центре Гейдара Алиева в связи с Днем Победы (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:13
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:07
"Южный газовый коридор" снижает зависимость Южной Европы от основного поставщика - польское министерство (Эксклюзив) Энергетика 11:06
Крупный туркменский НПЗ закупит оборудование и материалы ИКТ 11:00
SOCAR увеличит производственную мощность НПЗ STAR Энергетика 10:41
ENGINET провел совместное мероприятие с участниками второй Карабахской войны по случаю Дня Победы Общество 10:36
Ж/д оператор Казахстана закупит трубы Тендеры 10:26
Грузия увеличила добычу нефти и газа Грузия 10:24
Около 50 тыс. человек пострадали от сильных ливней и наводнений на юге Индии Другие страны 10:13
Шуша – апогей Победы Азербайджана - Trend TV Политика 10:11
В Баку состоялись шествие и флешмоб, посвященные Дню Победы (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:03
Обнародован прогноз по поступлениям от НДС в госбюджет Азербайджана в 2022 г. Экономика 09:52
СГБ Азербайджана подготовила видеоролик, посвященный Дню Победы Политика 09:49
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Все мы вместе прошли тернистый, трудный, но славный путь – путь к великой Победе! (ВИДЕО) Политика 09:39
Известные актеры отметили День Победы с военнослужащими (ФОТО) Культура 09:39
Мировые цены на нефть растут Энергетика 09:33
В мечети Юхары Говхар ага в Шуше совершен намаз благодарения (ФОТО) Общество 09:30
Победа Азербайджана изменила будущее всего региона – ситуация развивается по стратегическим планам Президента Ильхама Алиева Политика 09:27
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик "Дорогая Шуша, мы вернулись!" (ВИДЕО) Политика 09:26
Хакеры взломали девять организаций, в том числе в США США 08:38
День Победы стал торжеством мощи азербайджанского народа - МИД Политика 08:08
Славная Победа Азербайджана внутренне омолодила нас всех, вернула гордость - Реза Дегати Политика 08:00
Свыше тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:34
Турция за мир и стабильность на Балканах - Эрдоган Турция 07:15
В Греции тайно вводили антипрививочникам вакцину вместо физраствора Европа 06:54
Парламент Турции обсудит продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане Турция 06:30
Рейтинг лидера Южной Кореи упал до самого низкого с апреля показателя Другие страны 06:16
В Венесуэле началась вакцинация от коронавируса детей старше двух лет Другие страны 05:49
В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19 Европа 05:24
Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле В мире 05:04
В Великобритании выяснили, что употребление алкоголя может привести к деменции Европа 04:45
Токены Tesla упали на 6,8% В мире 04:26
ОПЕК проигнорировала призыв Байдена нарастить поставки нефти В мире 04:01
Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов США 03:40
Рейтинг одобрения Байдена снизился до минимальных значений США 03:19
"Милан" и "Интер" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 02:56
Около дипломатического квартала в Багдаде прогремел взрыв Арабские страны 02:28
Более 170 человек отравились пиццей в Армении Армения 02:11
Премьер Ирака заявил, что ему известны исполнители покушения на него Арабские страны 01:50
Меркель объявила об уходе из политики Европа 01:25
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО) Политика 01:18
Ферстаппен выиграл Гран-при Мехико "Формулы-1" Спорт 01:00
Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО) Политика 00:54
Джаз говорит о Победе – праздничный осенний вечер в Баку (ВИДЕО, ФОТО) Культура 00:44
"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне Спорт 00:21
Хроника Победы: В обращении к народу 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:01
В Азербайджане отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне Общество 00:01
Хроника Победы: 8 ноября Политика 00:01
В послевоенный период в Азербайджане соцподдержка оказана более 30 тыс. человек Общество 7 ноября 23:34
Международный центр мугама и Россотрудничество подписали меморандум о сотрудничестве – представлен концерт (ФОТО/ВИДЕО) Культура 7 ноября 23:32
Эрдоган принял представителей боснийских НПО в Турции Турция 7 ноября 23:27
В Грузии введут стимулирующие меры по вакцинации от COVID граждан старше 60 лет Грузия 7 ноября 23:23
Азербайджанский борец стал чемпионом мира на соревнованиях в Белграде Общество 7 ноября 23:09
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО) Политика 7 ноября 22:44
В одной из воинских частей азербайджанской армии завершились военно-учебные сборы (ВИДЕО) Общество 7 ноября 22:31
Вице-премьер Хорватии заразился коронавирусом Европа 7 ноября 22:14
Взрыв произошел в Актау Казахстан 7 ноября 21:46
Завтра на ряде улиц Баку в связи с мероприятиями по случаю Дня Победы будет изменено движение транспорта Общество 7 ноября 21:04
Команда Euronews Azerbaijan поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы (ВИДЕО) Азербайджан 7 ноября 20:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть твой путь всегда будет открытым и светлым, родной Азербайджан! (ВИДЕО) Политика 7 ноября 20:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ВИДЕО) Политика 7 ноября 20:03
Фильм под названием «Миацум» окончен. Просьба покинуть зал Политика 7 ноября 20:00
В Ираке создали спецкомиссию по расследованию покушения на премьера Арабские страны 7 ноября 19:46
В Баку состоялась презентация документального фильма "Шуша" Общество 7 ноября 19:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 7 ноября 18:34
В Джебраиле на мине подорвался мирный житель Происшествия 7 ноября 18:25
Азизу Санджару вручен “Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики” Общество 7 ноября 18:18
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку Политика 7 ноября 18:09
Группа участников VIII Глобального Бакинского форума побывала в мечети Ашагы Говхар Ага в городе Шуша (ФОТО) Политика 7 ноября 18:01
Виктор Ющенко: Азербайджанский народ переполнен боевым духом и настроем восстановить Шушу Политика 7 ноября 17:56
В Азербайджане выявлен еще 2 631 случай заражения коронавирусом, вылечились 1 989 человек Общество 7 ноября 17:55
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Шушинской телерадиовещательной станции Политика 7 ноября 17:41
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу (ФОТО/ВИДЕО) Политика 7 ноября 17:37
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Шушинской районной центральной больницы Политика 7 ноября 17:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) Политика 7 ноября 17:31
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами в мечетях Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) Политика 7 ноября 17:28
В Нью-Йорке по случаю Дня Победы проведен автопробег, подняты флаги Азербайджана и США (ФОТО) Общество 7 ноября 17:21
Все новости