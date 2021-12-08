Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 8 декабря 2021 15:56 (UTC+04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Вначале были возложены цветы к памятнику Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена память Общенационального лидера.

Начальнику Генерального штаба, поинтересовавшемуся социально-бытовыми условиями курсантов и учебно-воспитательным процессом, было доложено, что занятия в Военном училище проводятся на основе передовых методов. Было отмечено, что освоение курсантами военных специальностей и обретение профессиональных навыков является одним из основных направлений деятельности училища.

Генерал-полковник К.Велиев проверил ход учебного процесса, проводимого в аудиториях и на учебных полигонах в целях повышения теоретических и практических знаний курсантов. Затем в клубе Военного училища состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом. Начальник Генерального штаба особо подчеркнул заслуги выпускников Высшего военного училища в победе, одержанной в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, отметив важную роль нынешних курсантов в дальнейшем укреплении азербайджанской армии.

Поинтересовавшись нуждами курсантов, начальник Генерального штаба передал соответствующие поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова должностным лицам.

В заключение состоялся совместный обед с курсантами.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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