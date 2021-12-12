Джейхун Байрамов рассказал о провокациях Армении

БАКУ /Trend/ - Армения обычно перед объявленными переговорами усиливает свои провокации.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что это не случайно.

"Это примеры того, как политическое руководство Армении не отказалось полностью от провокационной политики", - заявил Джейхун Байрамов.