Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции в парке Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в парке культуры и отдыха имени Низами Гянджеви в Хатаинском районе Баку.

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