Назван срок проведения VII Бакинского международного гуманитарного форума в 2022 г. (Эксклюзив)

Политика 26 января 2022 11:04 (UTC+04:00)
Назван срок проведения VII Бакинского международного гуманитарного форума в 2022 г. (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - VII Бакинский международный гуманитарный форум запланирован на октябрь текущего года. Об этом сообщили в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

В ведомстве не исключили возможности проведения в Азербайджане в этом году и других международных мероприятий.

Следует отметить, что Бакинский международный гуманитарный форум проводится в Азербайджане с 2011 года.

Форум предоставляет платформу для проведения широкого спектра диалогов, обменов мнениями и дискуссий по интересующим человечество глобальным вопросам.

В прошедшем в последний раз 25-26 октября 2018 года VI Бакинском международном гуманитарном форуме приняли участие более 580 делегатов из более 90 стран и 24 международных организаций. В форуме приняли участие два заместителя генсека ООН, руководители таких организаций, как ИСЕСКО, IRCICA, ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Международная тюркская академия, Межпарламентский союз, Экономический и Социальный совет ООН, заместители глав ЮНЕСКО, Международного фонда тюркской культуры и наследия, Исполкома СНГ.

(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Константин Шапиро)

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