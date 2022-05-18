США гордятся партнерством с Азербайджаном в укреплении безопасности на Каспии - посольство

БАКУ /Trend/ - 18 мая посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер встретился с делегацией Совместного межведомственного центра борьбы Европейского командования США для обсуждения сотрудничества департамента обороны в области безопасности с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом сообщается на официальной странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Посольство США гордится партнерством с Азербайджаном в укреплении морской безопасности на Каспии и принятии мер против наркоторговцев вдоль границ", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)