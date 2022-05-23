Названо число зарегистрированных в Азербайджане НПО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается около четырех тысяч неправительственных организаций (НПО), прошедших регистрацию.

Как передает Trend, об этом сообщил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев на общественных слушаниях на тему «Содействие справедливым, миролюбивым и открытым обществам для устойчивого развития».

Завсектором отметил, что некоторые из них не ведут активной деятельности.

«Но большинство азербайджанских НПО активно работают», - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)