Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сторожевые корабли Военно-морских сил Азербайджана (ВМС), находившиеся с визитом в Российской Федерации в соответствии с планом совместной военной деятельности, вернулись на родину, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В рамках визита состоялась встреча между делегацией ВМС Азербайджана и командованием Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации. На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией ВМФ России и вопросы, представляющие взаимный интерес. Кроме того, азербайджанские военные моряки приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.