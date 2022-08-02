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Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)

Политика Материалы 2 августа 2022 12:30 (UTC +04:00)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сторожевые корабли Военно-морских сил Азербайджана (ВМС), находившиеся с визитом в Российской Федерации в соответствии с планом совместной военной деятельности, вернулись на родину, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В рамках визита состоялась встреча между делегацией ВМС Азербайджана и командованием Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации. На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией ВМФ России и вопросы, представляющие взаимный интерес. Кроме того, азербайджанские военные моряки приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
Завершился визит делегации ВМС Азербайджана в Россию (ФОТО)
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