Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация в составе представителей Вооруженных сил Ирана побывала в Агдамском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе визита, в котором также приняли участие сотрудники посольства Ирана в Азербайджане, состоялось ознакомление с последствиями вандализма, совершенного армянскими вооруженными формированиями за период оккупации азербайджанских земель. Была предоставлена подробная информация о разрушенных населенных пунктах и исторических памятниках Азербайджана, а также о работах по реконструкции, проводимых азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях.

Визит иранской военной делегации на освобожденные территории Азербайджана продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)