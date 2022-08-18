...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)

Политика Материалы 18 августа 2022 14:44 (UTC +04:00)
Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Делегация в составе представителей Вооруженных сил Ирана побывала в Агдамском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе визита, в котором также приняли участие сотрудники посольства Ирана в Азербайджане, состоялось ознакомление с последствиями вандализма, совершенного армянскими вооруженными формированиями за период оккупации азербайджанских земель. Была предоставлена подробная информация о разрушенных населенных пунктах и исторических памятниках Азербайджана, а также о работах по реконструкции, проводимых азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях.

Визит иранской военной делегации на освобожденные территории Азербайджана продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)
Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)
Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)
Иранская военная делегация посетила Агдамский район (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости