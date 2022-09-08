Министр дорог и городского развития Ирана прибывает с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр дорог и городского развития Ирана Рустам Касеми прибудет с визитом в Азербайджан.
Об этом Trend сообщили в четверг в посольстве Ирана в Азербайджане.
Было отмечено, что иранский министр проведет встречи с официальными лицами Азербайджана и России.
Отметим, что завтра в Баку состоится заседание по коридору Север-Юг с участием представителей Азербайджана, России и Ирана. На нем будут обсуждены вопросы сотрудничества трех стран в рамках данного коридора, в частности ускорение строительства железной дороги Решт-Астара.
(Перевод: Нубар Кулузаде)