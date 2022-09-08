...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Министр дорог и городского развития Ирана прибывает с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 8 сентября 2022 16:47 (UTC +04:00)
Министр дорог и городского развития Ирана прибывает с визитом в Азербайджан

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр дорог и городского развития Ирана Рустам Касеми прибудет с визитом в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в четверг в посольстве Ирана в Азербайджане.

Было отмечено, что иранский министр проведет встречи с официальными лицами Азербайджана и России.

Отметим, что завтра в Баку состоится заседание по коридору Север-Юг с участием представителей Азербайджана, России и Ирана. На нем будут обсуждены вопросы сотрудничества трех стран в рамках данного коридора, в частности ускорение строительства железной дороги Решт-Астара.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости