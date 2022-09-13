В результате провокации Армении погибли 50 азербайджанских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает во вторник Trend.

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желаем исцеления раненым. Имена шехидов будут представлены общественности", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)