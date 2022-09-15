БАКУ /Trend/ - Итальянские парламентарии демонстрируют солидарность с Азербайджаном на фоне последних событий, связанных с широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, сенаторы и депутаты от различных политических партий Италии выступили с осуждающими военную провокацию Армении заявлениями, в которых они разделяют боль азербайджанского народа в связи с гибелью военнослужащих, выражают поддержку деятельности комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также призывают к подписанию мирного договора между двумя странами на основе взаимного признания территориальной целостности и уважения международно признанных границ. Заявления парламентариев были опубликованы в различных средствах массовой информации Италии, а также на их официальных страницах в социальных сетях.

Председатель межпарламентской группы дружбы Италия-Азербайджан, представитель партии "Лега", сенатор Стефано Лучиди в своем заявлении под названием "Мирный договор между Азербайджаном и Арменией в кратчайшие сроки" подчеркнул, что последние события на азербайджано-армянской границе были совершены Арменией.

"В качестве наглядного доказательства важности стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном Президент Азербайджана недавно посетил нашу страну. Азербайджан, конечно же, не заинтересован в обострении отношений с Арменией", - отмечает он.

Сенатор призвал стороны быть ответственными и уважать обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России, а также отметил, что в сложившихся условиях целью всего международного сообщества должна быть помощь двум сторонам в поиске пути обеспечения устойчивого мира в регионе. Подчеркнув важность решения пограничных вопросов между двумя странами и скорейшего подписания мирного договора, сенатор отметил, что с этой целью, в первую очередь, необходимо поддержать деятельность комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, а также необходимые мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подписание мирного соглашения.

Член Сената Италии, представитель партии "Движение 5 звезд" Джанлука Феррара в своем заявлении под заголовком "Солидарность с азербайджанским народом" отметил, что азербайджанский народ долгие годы страдал от войны, оккупации, несправедливости.

"Международное сообщество должно помочь сторонам в вопросе подписания мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. В этом вопросе должно преобладать международное право, а не неуместный идеологический подход", - говорится в заявлении.

Заместитель председателя Палаты депутатов Италии, сопредседатель партии "Italia Viva", депутат Этторе Розато в своем заявлении отметил, что подписанием трехстороннего заявления в 2020 году был положен конец второй Карабахской войне и призвал поддержать подписание мирного договора между двумя странами, деятельность комиссии по делимитации и демаркации границ, а также подчеркнул значимость роли Европейского союза в этом вопросе.

"Новости о вооруженных столкновениях на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность. Это явное нарушение соглашений, достигнутых в рамках трехстороннего заявления от 2020 года и положивших конец второй Карабахской войне. Для принятия окончательного решения по демаркации и делимитации государственной границы между двумя странами необходимо в ближайшее время вернуться за стол переговоров, чтобы обеспечить продолжение деятельности ответственной комиссии и добиться подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В период роста международной напряженности мы не можем допустить начала новой войны, и поэтому очень важно посредничество, осуществляемое Европейским союзом для обеспечения стабильности и безопасности в регионе", - отметил Розато.

Член Сената Италии, заместитель председателя Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан в парламенте Италии, представитель партии "Вперед, Италия", сенатор Мария Риззотти в своем заявлении под заголовком "Армения и Азербайджан должны стремиться к устойчивому миру" подчеркнула, что не следует допускать возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Мир очень обеспокоен тем, что происходит на других фронтах, и мы не можем позволить, чтобы возникли новые очаги войны. Мы должны сделать для этого все возможное", - отмечает Риззотти.

Призывая к выполнению обязательств в рамках трехстороннего заявления от 2020 года и поддержанию мирных переговоров между двумя странами, сенатор Риззотти добавила, что для установления прочного мира и скорейшего подписания мирного договора должна быть оказана поддержка деятельности комиссии, отвечающей за делимитацию и демаркацию границ между двумя странами, а также мирным переговорам.

Член Сената Италии от партии "Движение 5 звезд" Джанлука Кастальди в своем заявлении под заголовком "Взаимное признание территориальной целостности Арменией и Азербайджаном" отметил, что 30-летний конфликт между Арменией и Азербайджаном был прекращен в 2020 году, и подчеркнул важность подписания мирного договора между двумя странами.

"Несмотря на то, что трехстороннее заявление 2020 года положило конец 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном, мы стали свидетелями возобновления военных действий за несколько часов, что вызывает беспокойство", - говорится в заявлении.

Кастальди отмечает, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить возникновение новых очагов войны. Важно, чтобы стороны вернулись за стол переговоров с целью подписания мирного договора на основе взаимного признания территориальной целостности друг друга.

Член Сената Италии от партии "Да здравствует Италия", сенатор Мауро Мария Марино в своем заявлении под заголовком "Важен мирный договор между Азербайджаном и Арменией", осудив последние военные провокации, отметил важность соблюдения трехстороннего заявления.

"В период обострения многочисленных конфликтов, необходимо сделать все возможное, чтобы пресечь возникновение новой напряженности. В частности, в связи с Азербайджаном и Арменией международное сообщество должно напомнить сторонам, что важно уважать обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления", - говорится в заявлении.

Сенатор также подчеркнул поддержку деятельности комиссии, ответственной за делимитацию и демаркацию государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

"Сегодня как никогда необходимо поддержать переговоры между сторонами и подписание мирного соглашения на основе взаимного признания территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ", - добавил он.

С заявлениями итальянских парламентариев можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://www.giornalediplomatico.it/solidarieta-allaazerbaigian-da-esponenti-del-parlamento-italiano.htm

https://www.agenzianova.com/a/6322f8b1a0e865.09651825/4063894/2022-09-15/azerbaigian-ambasciata-in-italia-solidarieta-da-parte-di-deputati-del-parlamento

https://www.agenzianova.com/a/6322f8c567e063.36470871/4063895/2022-09-15/azerbaigian-ambasciata-in-italia-solidarieta-da-parte-di-deputati-del-parlamento-2

https://www.agenzianova.com/a/6322f8d0e65331.76884335/4063896/2022-09-15/azerbaigian-ambasciata-in-italia-solidarieta-da-parte-di-deputati-del-parlamento-3

https://www.agenzianova.com/a/6322f88f045559.40379839/4063931/2022-09-15/azerbaigian-senatore-ferrara-m5s-solidarieta-a-baku-per-vittime-degli-scontri-recenti

https://kmetro0.it/2022/09/15/solidarieta-allazerbaigian-da-parte-di-esponenti-del-parlamento-italiano/

https://grupposenatoforzaitalia.it/comunicati-stampa/esteri-rizzotti-fi-lavorare-per-una-pace-duratura-tra-armenia-e-azerbaigian/

https://agenparl.eu/2022/09/14/esteri-rizzotti-fi-lavorare-per-una-pace-duratura-tra-armenia-e-azerbaigian/

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/armenia-azerbaigian-rizzotti-fi-lavorare-a-pace-duratura-br-notizie-sono-molto-preoccupanti-1.2999175

https://gazzettadiplomatica.it/alcuni-esponenti-del-parlamento-italiano-manifestano-la-loro-vicinanza-allazerbaigian/

https://kmetro0.it/2022/09/14/rizzotti-lavorare-per-un-trattato-di-pace-tra-azerbaigian-ed-armenia/

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/armenia-azerbaigian-rosato-palese-violazione-accordi-br-grande-preoccupazione-tornare-a-negoziato-1.2999198

https://agenparl.eu/2022/09/14/rosato-su-scontri-area-caucaso/amp/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02oWWAidBC1YqfuZb676nAD7QoofJ7nckJawqw4WkPva3pamtZVzhj1iRiFGHGiHjLl&id=100050347186162

https://twitter.com/sfnlcd/status/1570318760942370816?s=46&t=tzaFiWSPCnuzhvLdzGCmyg

https://www.instagram.com/p/CihPjEFMWbs/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

https://kmetro0.it/2022/09/15/senatore-gianluca-ferrara-m5s-solidarieta-al-popolo-azerbaigiano/