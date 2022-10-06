Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с видеокадрами, опубликованными военными в соцсетях

БАКУ /Trend/ - Распространившиеся в ряде СМИ и социальных сетях видеозаписи с оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, а также бесчеловечным обращением с пленными армянскими военнослужащими, были изучены и проанализированы Генеральной прокуратурой и Военной прокуратурой Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

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