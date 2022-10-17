В США прошла выставка-акция, отражающая военные преступления Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В американском городе Роли, штат Северная Каролина, прошла выставка-акция, отражающая военные преступления, совершенным вооруженными силами Армении в период 30-летней оккупации азербайджанских земель и второй Карабахской войны.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, выставка-акция, проходившая перед зданием Окружного суда Уэйка, была организована под руководством председателя Американо-азербайджанской организации дружбы Адики Икбала.

На выставке-акции были представлены фотоматериалы о ракетных обстрелах вооруженными силами Армении городов Гянджа, Нафталан, Барда, Тертер, Мингячевир и других городов Азербайджана, в результате которых погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, получили ранения различной степени тяжести 454 человека, а также о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, минах, установленных на азербайджанских землях.

Жителям города на акции была предоставлена подробная информация о военных преступлениях Армении и розданы буклеты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)